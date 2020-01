Addio a Stefano Scipioni, storica voce dell’etere romano (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un male contro cui ha lottato per anni, ma alla fine non è riuscito a vincere la sua partita. E di match importanti Stefano Scipioni ne ha visti tanti dalla tribuna stampa dello Stadio Olimpico. Un volto noto a Roma e in quello che viene chiamato etere romano. Trent’anni di giornalismo e opinioni sul calcio, parlando di Roma, Lazio e non solo. Un volto rassicurante e divertente nelle sue ospitate televisive. Ora i suoi colleghi lo piangono, così come tutti gli appassionati che erano affezionati a lui. LEGGI ANCHE > È stata la Sla a portarsi via Anastasi, che ha chiesto la sedazione assistita per morire A dare l’annuncio della morte di Stefano Scipioni sono stati due colleghi che con lui hanno condiviso per anni microfoni radiofonici e studi televisivi. Da Max Leggeri a Ilario Di Giovambattista, due nomi molto noti tra le emittenti romane che si occupano, H24 del calcio ... giornalettismo

