Ufficiale Doctor Who 13, sarà l’ultima stagione con Jodie Whittaker? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Doctor Who 13 è ormai Ufficiale: le avventure del Tredicesimo Dottore non si concluderanno quest'anno. In un'intervista con Entertainment Weekly, Jodie Whittaker si è lasciata sfuggire l'indiscrezione, confermando la produzione di un nuovo ciclo di episodi. Solo due anni fa, l'attrice di Broadchurch veniva presentata al mondo come successore di Peter Capaldi nei panni del Signore del Tempo che viaggia a bordo del suo "blue box". La star inoltre diventava il primo Dottore donna a ricoprire tale ruolo che per oltre cinquant'anni è spettato a un uomo. Da quel momento, la vita della Whittaker è letteralmente cambiata. Girando in Sud Africa, ha perfino rischiato di essere morsa da un grosso ragno! Ho una grande vita sociale adesso, sia che si tratti di interagire con le persone con cui lavoro nella nostra piccola famiglia di Cardiff dove viene girato lo show o a contatto con i Whovians, ... optimaitalia

