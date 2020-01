Sesso con un bambino di 5 anni e una bimba di 3: 18enne incastrata dai video su Instagram (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una 18enne di Sulphur, in Louisiana, Stati Uniti, è stata arrestata con l’accusa di aggressione sessuale ai danni due minori, un bambino di 5 anni e una bimba di 3. Ad incastrarla, alcuni video inviati su Instagram ad un altro utente che mostravano la violenza. Trasferita in carcere, il giudice ha fissato la cauzione a 2,8 milioni di dollari. Avrebbe violentato due bambini, un maschietto di 5 anni e una femminuccia di 3, e ne avrebbe condiviso i video sui social network. Per questo è stata arrestata Lakien D. Perry, 18enne di Sulphur, in Louisiana, Stati Uniti, finita dietro le sbarre con le accuse di aggressione sessuale nei confronti di minori e pedopornografia online. Stando a quanto riferito dal portavoce della polizia della parrocchia di Calcasieu, Kayla Vincent, gli inquirenti sono stati allertati lo scorso 13 gennaio da alcune segnalazioni da parte della Louisiana State Police e ... limemagazine.eu

