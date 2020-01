Roccapiemonte, torna “Il medico informa i cittadini”: tre incontri fino a marzo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore alle Politiche Sanitarie Daniemma Terrone, comunicano che riprendono gli incontri sanitari dal titolo “Il medico informa i cittadini”, inseriti nell’ambito del progetto dell’Ente “Spazio Salute, Spazio alla Vita”. In programma ci sono tre appuntamenti con cadenza mensile. Primo incontro sabato prossimo 25 gennaio dalle ore 16:30, presso la Biblioteca Comunale in via della Pace (frazione San Potito), che sarà incentrato sul tema dell’alimentazione e delle difese immunitarie. Relatore il dottor Mario Vaccaro, epatologo dell’Ospedale Umberto Primo di Nocera Inferiore che, gratuitamente, affronterà vari argomenti rispondendo alle domande dei cittadini che interverranno. “Il progetto Spazio Salute, Spazio alla Vita riprende con nuovi eventi dall’alto contenuto scientifico. Da tempo oramai l’Amministrazione Comunale guidata ... anteprima24

