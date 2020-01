Precipitato aereo antincendio in Australia: morti 3 pompieri americani (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le drammatiche previsioni si sono rivelate vere: dopo essere uscito dai radar intorno alle 13.30 ora locale (le 3.30 in Italia), in molti hanno pensato al peggio. Le autorità confermano che un aereo antincendio è Precipitato in Australia. Ci sono vittime tra i pompieri che stavano eseguendo le operazioni di soccorso per arginare le fiamme che continuano a devastare diverse aree del Paese. aereo antincendio caduto in Australia Era pieno giorno in Australia quando le autorità locali hanno perso il contatto con un aereo antincendio. Subito si è pensato fosse Precipitato mentre era in azione sorvolando le montagne a sud-ovest di Sydney per spegnere un enorme incendio boschivo che stava devastando la zona. Immediatamente attivati i controlli per verificare “le informazioni su un grave incidente aereo avvenuto dopo mezzogiorno”, avevano fatto sapere i vigili del fuoco del Nuovo ... notizie

MediasetTgcom24 : Australia,aereo antincendio sparito da radar; si teme sia precipitato #australia - PachaCocha : RT @_DAGOSPIA_: AUSTRALIA, UN AEREO ANTI INCENDIO E' PRECIPITATO: SONO MORTI I TRE COMPONENTI DELL'EQUIPAGGIO - _DAGOSPIA_ : AUSTRALIA, UN AEREO ANTI INCENDIO E' PRECIPITATO: SONO MORTI I TRE COMPONENTI DELL'EQUIPAGGIO… -