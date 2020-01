Porsche - Se Will Smith ti dà un passaggio su una Taycan - VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Chiedere un passaggio con un'app, vedersi di fronte lultimo bolide di Zuffenhausen e scoprire che lautista è Will Smith! Può sembrare uno scherzo, ma è quanto capitato a quattro utenti di Lyft, il principale concorrente di Uber, del tutto ignari delliniziativa di marketing legata a Bad Boys for life: il terzo capitolo della saga poliziesca, atteso nelle sale italiane dal 20 febbraio, è già in proiezione nei cinema statunitensi, dove ha raccolto oltre 68 milioni di dollari (più di 61 milioni di euro) nel primo weekend di programmazione. Unelettrica a Miami. Lauto del VIDEO promozionale Bad Boys for Lyft (questo il nome della gag) non è però la Porsche 911 (992) del protagonista Mike Lowrey, interpretato dalla celebre star di Hollywood. Si tratta invece di una Taycan Turbo S, la versione più esclusiva della prima elettrica di serie della Casa tedesca, con un powertrain ... quattroruote

gianbasilio : RT @vaielettrico: Testimonial d'eccezione per la prima #Porsche elettrica, la Taycan: questo è Will Smith. L'offensiva della Casa di Stocc… - jmorat : RT @vaielettrico: Testimonial d'eccezione per la prima #Porsche elettrica, la Taycan: questo è Will Smith. L'offensiva della Casa di Stocc… - vaielettrico : Testimonial d'eccezione per la prima #Porsche elettrica, la Taycan: questo è Will Smith. L'offensiva della Casa di… -