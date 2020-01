Mercato Napoli, Cammaroto: ”Le ultime in entrata ed in uscita!” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Cammaroto: Napoli, operazione Politano ai dettagli, Llorente e Younes in uscita, da seguire la pista... L'articolo Mercato Napoli, Cammaroto: ”Le ultime in entrata ed in uscita!” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

GoalItalia : Asse di mercato caldissimo tra Inter e Napoli: sul piatto anche lo scambio Allan-Vecino ?? - Gazzetta_it : #mercato #Inter-#Napoli, aria di scambio: #Politano da #Gattuso, per #Conte c’è #Llorente - Enzovit : Mercato Napoli, Cammaroto: ”Le ultime in entrata ed in uscita!” -