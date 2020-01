Ludopatia, Agcai: in arrivo 322 mila macchine più pericolose (Di giovedì 23 gennaio 2020) milano, 23 gen. (askanews) – Gestori e concessionari degli apparecchi da intrattenimento da bar, tipo flipper o altri giochi di abilità, lanciano l’allarme contro una ondata di slot tipo awp e videolottery: 322mila macchinette ancora più pericolose delle precedenti perché avranno una percentuale di vincita minore di ben 4 punti, l’equivalente di 900 milioni di euro annui in meno nelle tasche dei giocatori e in più per il bilancio dello Stato. Benedetto Palese, presidente di Agcai ha lanciato l’allarme nel corso di un incontro alla Camera dei Deputati. ‘Ultimamente, visto che i governi stanno diminuendo le percentuali divise anche alle slot da bar, anche queste stanno diventando pericolose – ha detto il presidente dell”Associazione dei gestori e concessionari degli apparecchi da intrattenimento – Noi vogliamo una macchina che non sia ... notizie

