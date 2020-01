LIVE Seppi-Wawrinka 0-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: iniziato il match (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Ancora un errore col dritto in rete di Seppi, subito problemi per l’altoatesino al servizio. 15-15 Dritto in rete di Seppi su palla molto profonda. 15-0 Bel rovescio lungolinea di Seppi. 0-1 Wawrinka, che chiude con un ace. 40-0 Non passa il dritto in corsa di Seppi sul rovescio lungolinea di Wawrinka. 30-0 Sfonda con il dritto Wawrinka. 15-0 Servizio e dritto di Wawrinka sulla seconda. Al servizio Wawrinka. 9:14 Vanno a sedersi i due giocatori, tra pochissimo il via! 9:11 Comincia ora il palleggio di riscaldamento. 9:09 Ed ecco finalmente in campo i due protagonisti! 9:05 Giocatori ancora negli spogliatoi, in attesa di essere chiamati in campo. 9:00 Tra pochissimo in campo i due giocatori per il riscaldamento. 8:55 Dovesse riuscire nell’impresa, Seppi si qualificherebbe per la sesta volta consecutiva al sesto turno. 8:50 ... oasport

