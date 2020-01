La scimmia del cortometraggio di David Lynch era già apparsa in Friends (Di giovedì 23 gennaio 2020) Colpo di scena: la scimmia (accusata di omicidio) che compare nel cortometraggio pubblicato da David Lynch per festeggiare il suo 74esimo compleanno, è una vecchia conoscenza della celebre sitcom Friends. Il maestro dell’onirico, David Lynch, ha voluto festeggiare i suoi 74 anni (portati benissimo) pubblicando un cortometraggio fino a questo momento inedito e ora disponibile … L'articolo La scimmia del cortometraggio di David Lynch era già apparsa in Friends proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

elisa24102 : RT @clelialino1: Buondì a tutti??Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Lewis Era del Pleistocene,Edward,un cavernicolo riflessivo… - Annalisa3073 : RT @clelialino1: Buondì a tutti??Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Lewis Era del Pleistocene,Edward,un cavernicolo riflessivo… - toninifranco1 : RT @clelialino1: Buondì a tutti??Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Lewis Era del Pleistocene,Edward,un cavernicolo riflessivo… -