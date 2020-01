Karate Kid, il musical è in preparazione (Di giovedì 23 gennaio 2020) Karate Kid diventerà un musical, lo sceneggiatore originale, Robert Mark Kamen, è già a lavoro sulla nuova versione del classico film del 1984. Karate Kid presto sarà un musical di Broadway, adattato dallo sceneggiatore del film ormai classico del 1984. Sarà infatti proprio Robert Mark Kamen a curare il nuovo adattamento della storia, avvalendosi della collaborazione di professionisti del settore di grande talento ed esperienza. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, e una data di uscita è ancora destinarsi, ma con i classici intramontabili si va praticamente sul sicuro. La storia di Karate Kid - Per vincere domani in musical rimarrà praticamente invariata rispetto al primo film della trilogia: un ragazzo si trasferisce in città e deve far fronte al bullismo dei ... movieplayer

