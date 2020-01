Il Comune di Bibbiano preoccupato per la gestione della piazza con Salvini e Sardine (Di giovedì 23 gennaio 2020) Appuntamento alle 18 davanti al municipio con Matteo Salvini, Lucia Borgonzoni e la Lega per il tanto atteso comizio a Bibbiano. Poco distanti, come da copione, ci saranno anche le Sardine. A circa duecento metri. Un po’ troppo vicine, forse, le due fazioni, ma non potrebbe essere altrimenti. A Bibbiano sono attese 10 mila persone secondo. Il Comune conta 9 mila abitanti. Pensare a Bibbiano significa anche pensare ai suoi spazi, evidentemente troppo piccoli per accogliere la mole di gente che in queste ore si sta riunendo nel piccolo Comune in provincia di Reggio Emilia, celebre fulcro dello scandalo dell’inchiesta Angeli e Demoni. Salvini e Sardine a Bibbiano, si spera che le misure di sicurezza siano sufficienti Già a partire dalle ore 14 di oggi, come informa il Corriere di Bologna, il paese di Bibbiano è blindato. Sia il Comune che le attività di una serie di uffici e ... giornalettismo

