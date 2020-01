‘Grande Fratello Vip’, violato il regolamento: punizione esemplare per i concorrenti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Arriva il primo richiamo ufficiale al Grande Fratello Vip 2020. Dopo il comunicato ricevuto da Salvo Veneziano, i concorrenti della Casa più spiata di Italia hanno dovuto fare i conti con un altro ammonimento. Tre vip non hanno rispettato una regola del gioco: per questo motivo saranno puniti assieme agli altri coinquilini. Una pena esemplare: il Grande Fratello non ha fatto sconti e si è mostrato parecchio severo. Grande Fratello Vip, tre concorrenti violano il regolamento: la punizione esemplare scalda gli animi Le regole nella casa del Grande Fratello Vip vanno rispettate da tutti, pena punizioni per chi le commette e non solo. Questa volta a farla grossa Adriana Volpe, l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana e Patrick Pugliese. Il comunicato, letto dalla conduttrice, ha informato i partecipanti di un errore commesso dai tre concorrenti durante il primo pomeriggio di ieri. I Vip in ... urbanpost

GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -