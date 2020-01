Coronavirus, un caso di sospetto contagio a Bari. Un’italiana, appena rientrata da un viaggio in Cina e nella zona di Wuhan, è stata ricoverata in isolamento (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una donna barese è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Bari per un sospetto caso di Coronavirus. La donna, secondo quanto ha riferito l’agenzia Ansa, è giunta al pronto soccorso con sintomi apparentemente influenzali. Le autorità sanitarie hanno quindi applicato le procedure previste dalla circolare ministeriale per prevenire la diffusione del virus. La donna è appena rientrata dalla Cina dopo tour che ha toccato anche la zona di Wuhan, la città da dove è partito il contagio. I campioni biologici prelevati dalla paziente saranno inviati all’Istituto Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. “In data odierna – precisa una nota del Policlinico di Bari – l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari ha segnalato agli organi competenti un caso di sospetta infezione da Coronavirus 2019-nCov. Sono state ... lanotiziagiornale

Agenzia_Ansa : Possibile caso del virus cinese anche a San Pietroburgo. Il trasporto pubblico di #Wuhan si ferma temporaneamente p… - RaiNews : Rafforzati i controlli negli aeroporti, anche quelli italiani. Convocate per oggi le autorità sanitarie europee… - RaiNews : Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di coronavirus -