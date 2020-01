Concorso dirigenti Regione, il Questore Cirielli (Fdi): “Ennesima porcata di De Luca” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo di fronte all’ennesima porcata targata De Luca alla vigilia delle elezioni regionali in Campania”. Così il Questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli interviene sul Concorso indetto per il reclutamento di nuovi dirigenti nella Giunta Regionale. Fra i vari punti il bando prevede la possibilità di far partecipare anche i dirigenti assunti a tempo determinato e che abbiano una anzianità pari a tre anni, a fronte di quanto invece disposto dalla normativa vigente che prescrive una anzianità minima dai 4 ai 5 anni. “Presenterò un’interrogazione al ministro della Funzione Pubblica Fabiana Dadone perché – spiega Cirielli – su questo nuovo provvedimento politicamente clientelare bisogna fare luce. Condivido, quindi, la denuncia delle sigle sindacali (Fp Cgil, Cisl ... anteprima24

