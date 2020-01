Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberstdorf 2020: Jarl Magnus Riiber nella “tana del lupo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nel weekend la Coppa del Mondo di Combinata nordica tornerà su un palcoscenico da cui manca da oltre un lustro. Si gareggerà infatti a Oberstdorf, in Germania, che quindi rientrerà nel calendario del massimo circuito dopo sei anni. Dunque Jarl Magnus Riiber, dominatore assoluto dell’ultimo biennio, cercherà di imporsi anche nella “tana del lupo tedesco”. Peraltro nel 2021 la località bavarese organizzerà i Mondiali, di conseguenza la tappa del fine settimana sarà un’autentica prova generale iridata per i combinatisti. A differenza di quanto avviene nel salto con gli sci, disciplina in cui Oberstdorf è autentica location di culto, per la cittadina dell’Allgäu la tradizione alla voce Combinata nordica è alquanto scarna. Mondiali a parte (già ospitati nel 1987 e nel 2005), è invero stata presente in calendario solo sporadicamente. Il solo uomo capace di bissare una ... oasport

