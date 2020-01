Carlo Calenda "adottato" da Floris. Tredici ospitate a Di Martedì da inizio stagione (Di giovedì 23 gennaio 2020) Se c’è una sera della settimana in cui Carlo Calenda non prende impegni, quella sera è il Martedì. L’ex ministro dello sviluppo economico infatti ha un appuntamento fisso (o quasi) con Giovanni Floris.Dal 10 settembre ad oggi sono state 13 le ospitate di Calenda a Di Martedì, su 18 trasmissioni complessive. Una copertura pari al 72% del totale, con il leader di Azione presente in studio o in collegamento, ma in ogni caso pronto a confrontarsi con giornalisti, tecnici e avversari politici.Carlo Calenda "adottato" da Floris. Tredici ospitate a Di Martedì da inizio stagione pubblicato su TVBlog.it 23 gennaio 2020 17:01. blogo

