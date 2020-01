Capelli secchi, grassi, sfibrati: come scegliere lo shampoo più adatto alla propria tipologia di capelli? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ciao Luisa! In effetti, proprio come per i prodotti per il viso, anche per quelli dedicati ai Capelli è necessario fare più prove prima di trovare quelli più giusti ed indicati. Inoltre, proprio come per la pelle, anche i Capelli possono avere periodi diversi, in cui quindi utilizzare prodotti specifici. Penso ad esempio a periodi di forte stress, alimentazione sbagliata, freddo, vento, mare, sole… quindi non è quasi mai possibile avere un solo shampoo e balsamo da utilizzare durante tutto l’anno. Innanzitutto è bene stabilire la frequenza di lavaggio. Se si lavano i Capelli molto spesso è bene prediligere shampoo leggeri, con tensioattivi delicati, che non vadano ad aggredire il cuoio capelluto. Deve essere una detersione delicata, che non elimini troppo sebo, altrimenti è possibile che la cute ne produca più del dovuto o che, al contrario, possa seccarsi troppo andando a desquamarsi. ... dilei

