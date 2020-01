Campagna elettorale a Bibbiano | i cittadini | stanchi di insulti

Toninelli si reca in Emilia-Romagna per la Campagna elettorale e commette due gaffe | VIDEO : Le due gaffe di Danilo Toninelli durante la campagna elettorale in Emilia-Romagna | VIDEO Danilo Toninelli torna a far parlar di sé: in un VIDEO trasmesso su Facebook, infatti, l’ex ministro ed esponente del M5S, che si trovava a Guastalla per la campagna elettorale in vista delle regionali in Emilia-Romagna, ha commesso due gaffe nel giro di pochi secondi. Nel filmato si vede Toninelli in compagnia di Simone Benini, candidato governatore ...

No - Salvini che citofona a casa della gente non è solo una bravata da Campagna elettorale : citofonare a una famiglia (rigorosamente tunisina), chiedere di salire in casa, accusare di traffico di droga perché così riferito da una vicina (rigorosamente italiana), fare nomi e cognomi in diretta Facebook e mostrare alle telecamere dove vivono i "presunti spacciatori", non può essere giudicata come l'ultima bravata goliardica di Matteo Salvini in campagna elettorale. È qualcosa di molto più pericoloso: vediamo perché.Continua a leggere

Bandi e politica - De Luca parla alle imprese e scherza sulla Campagna elettorale : Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Si è concluso oggi a Salerno, nella sala convegni dell’hotel Mediterranea, il road tour della regione Campania per illustrare i dettagli del bando da 25 milioni di euro per le agevolazioni che saranno concesse alle imprese artigiane, industriali e, per la prima volta, ai venditori ambulanti. Dopo la presentazione del contesto economico, affidata al presidente della Camera di Commercio, la ...

Dalle Sardine ai digiuni - il rush finale della Campagna elettorale : Sardine, digiuni e processi. È su questi tre elementi che si sparano gli ultimi colpi della campagna elettorale per le Regionali di domenica. Il Partito democratico ha messo in campo i suoi big sostenere Stefano Bonaccini e il segretario dem sarà a Bologna, a Ferrara e a Casalecchio di Reno giovedì. Nel capoluogo visiterà lo stabilimento di una multinazionale del tabacco per incontrare gli operai a pranzo. Poi si sposterà a Ferrara, dove ...

Governo ultime notizie : Ghisleri “Campagna elettorale su due livelli” : Governo ultime notizie: Ghisleri “campagna elettorale su due livelli” Governo ultime notizie: Euromedia “elettori dovranno decidere se cambiare” Alessandra Ghisleri, direttrice dell’istituto demoscopico Euromedia Research, è stata intervistata in collegamento video da Myrta Merlino (storica anfitriona del programma di La7 “L’aria che tira”). La nota sondaggista ha rimarcato – qualora ce ne fosse ...

Con il voto sulla discarica la giunta di Virginia Raggi è finita nei fatti : è Campagna elettorale : La frattura nel Movimento 5 stelle sull'individuazione del sito di Monte Carnevale per una nuova discarica certifica l'incapacità dell'amministrazione di Virginia Raggi di intervenire sui problemi più gravi della città. Da oggi, davvero, si apre una lunga campagna elettorale fino alle elezioni comunali del 2021. Un anno e mezzo in cui Roma rischia di rimanere in apnea, bloccata.Continua a leggere

Toscana : Lega accusa - Giani usa bandiera regione per Campagna elettorale : La scelta di esporre la bandiera della regione Toscana è scorretta e necessita di una forte ed immediata presa di distanza da parte del Presidente della regione, dice Elisa Montemagni,Capogruppo della Lega in Consiglio regionale

Toninelli - facilitatore per la Campagna elettorale - non conosce il candidato M5S in Emilia-Romagna | VIDEO : Fermi tutti, è tornato. Dopo che nelle scorse settimane aveva accusato la stampa di aver montato casi e inventato le sue gaffes (ormai scritte negli annali della storia politica italiana del Millennio del Cambiamento) ecco il ritorno in grande stile di Danilo Toninelli. Non è un’invenzione dei ‘giornaloni’ perché, ancora una volta, ci sono i VIDEO che raccontano più di mille parole. Ed ecco la nuova gaffe Toninelli: questa volta confonde ...

Calabria ed Emilia "assenti" dalla Campagna elettorale : C’è un grande assente in questa campagna elettorale. I candidati governatori gareggiano nella promessa di nuove politiche per le imprese, per la casa, per l’ambiente, ma nessuno di loro spiega come intende farlo.Tradotto: il grande assente è la macchina amministrativa regionale. Un tema all’apparenza poco attrattivo, ma che è il vero cuore di ogni politica. Se, infatti, quella macchina non funziona, nessuna ...

Il Capitano come Berlusconi. Vuol passare per perseguitato. Parla Evangelista (M5S) : “In Giunta si è arrivati all’assurdo. Umiliate le istituzioni per fare Campagna elettorale” : “Siamo all’assurdo”. Non ha dubbi la capogruppo M5S in Giunta delle immunità del Senato, Elvira Evangelista, sul voto favorevole della Lega al processo contro Matteo Salvini per il caso Gregoretti. “È evidente pertanto che oggi lo scopo di farsi mandare a processo dai suoi stessi Parlamentari è stato quello di fare la vittima della giustizia nella campagna elettorale per le regionali. Ora ci auguriamo che venga anche nell’Aula del Senato a dire ...

Giani - via alla Campagna elettorale : «Check up per migliorare la sanità». Renzi è con lui : Il candidato presidente ha aperto la campagna elettorale a San Miniato, in provincia di Pisa e promette: «Se sarò eletto disporrò subito un tagliando per la sanità toscana, diciamo entro i primi sei mesi della prossima legislatura»

Sardine : al Papeete la chiusura della Campagna elettorale anti-Salvini : Sardine. Organizzato un flash mob al bagno Papeete di Milano Marittima, famoso nelle cronache di quest’estate per essere stato il palco da dove Matteo Salvini s’è affossato facendo precipitare con lui tutto il Governo. Le Sardine al Papeete Mentre tutto è pronto per la fine della campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna, le Sardine sono nuovamente tornate a riempire le piazze di Bologna, questa volta con numeri veramente ...

Le Sardine al Papeete sabato per chiudere la Campagna elettorale in Emilia-Romagna : Un flash mob delle Sardine da tenersi sabato 25 gennaio al Papeete Beach di Milano Marittima, già teatro della crisi di Ferragosto orchestrata con la sua consueta genialità da Matteo Salvini. Questa è l’idea del movimento di Mattia Santori per concludere la campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna. Le Sardine al Papeete sabato per chiudere la campagna elettorale in Emilia-Romagna L’idea è stata lanciata da ...

Le Sardine e l’idea di chiudere la Campagna elettorale al Papeete | VIDEO : Rispondere al populismo di Salvini con una scelta populisticamente irrisoria. Tra le Sardine sta balenando l’idea di concludere la propria campagna elettorale – viste le difficoltà incontrate nella ‘prenotazione’ di quella di Bibbiano, già promessa alla Lega – nel luogo simbolo dell’ultima estate, dove si è consumata la crisi del governo Conte-1 con la fine dell’alleanza tra il Carroccio e il Movimento 5 Stelle. Ed ...