Boulez o della rivoluzione? (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Nel vaneggiamento s’esprimono, interpretabili per quanto enigmatici, i segni di una potenza trascendente, altrimenti condannata al mutismo”. Questo intervento di Lukács in pieno Espressionismo, ben si addice all’opera di Pierre Boulez, sommamente indicativa per la formazione di alcuni concetti compositivi formanti, prima dell’intervento di Stockhausen, tutta la generazione della Neue Musik e successive. Alle prime composizioni di Boulez - Sonatine per flauto e pianoforte, Première Sonate e Deuxième Sonate per pianoforte, Livre pour Quatuor, Le visage nuptial, Le soleil des eaux, Poliphonie X, Structures - la Nuova Musica deve una prima ricognizione chiarificatrice dei problemi lasciati aperti da Webern. Già dalla Sonatine la serialità classica era superata e con la Duxième Sonate nacque una nuova prassi compositiva ... huffingtonpost

HuffPostItalia : Boulez o della rivoluzione? -