Bianca Guaccero su Tv8: ecco cosa condurrà (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nuova sfida per Bianca Guaccero. Stando al settimanale Chi l’attrice e conduttrice pugliese è pronta a lasciare non solo Detto Fatto ma tutta mamma Rai. Quindi, dopo due anni alla conduzione del programma sui tutorial che fu di Caterina Balivo, Bianca Guaccero avrebbe deciso di fare i bagagli e traslocare su Tv8. La rivista di Alfonso Signorini ne dà notizia certa: resterà su Rai2 fino a maggio 2020 e poi sarà il nuovo volto del mattino di Tv8. Su Tv8 andrà a condurre un programma pronto a sfidare Mattino Cinque, nella stessa fascia oraria di Federica Panicucci. Il futuro televisivo di Bianca Guaccero Stando alle indiscrezioni dell’editoriale di Signorini, Bianca Guaccero avrebbe accettato di sfidarsi con Federica Panicucci, conducendo un programma che andrà in onda tutte le mattine tra le 8:00 e le 11:00. E non è una sfida da poco, visto che Mattino Cinque fa ... trendit

dilei_it : Bianca Guaccero lascia Detto Fatto e potrebbe ritrovare Giovanni Ciacci - zazoomnews : Bianca Guaccero: “Ho avuto attacchi di panico”. E su Detto Fatto… - #Bianca #Guaccero: #avuto #attacchi - LadyNews_ : #BiancaGuaccero lascia #DettoFatto e la #Rai per #Sky: i fan sono distrutti -