Australian Open 2020, Camila Giorgi è tornata! Un uragano si abbatte su Kuznetsova, l’azzurra lascia solo 4 game alla russa! (Di giovedì 23 gennaio 2020) Precisa, concentrata, attenta come non lo è mai stata in carriera. Una Camila Giorgi semplicemente perfetta travolge Svetlana Kuznetsova nel secondo turno degli Australian Open 2020. L’azzurra domina la russa in poco più di un’ora, imponendosi in due set per 6-3 6-1. La marchigiana, uscita dalle prime cento del mondo, ritorna finalmente a giocare sui livelli che l’avevano vista entrare in Top-30 in passato. Una super prestazione con 27 vincenti e 14 errori non forzati da parte della marchigiana. Inizio di partita complicatissimo per Giorgi, che perde immediatamente il servizio e poi il secondo game a zero. Tanti errori da parte dell’italiana, che comincia poi a trovare il ritmo sulla palla e soprattutto a gestire al meglio il forte vento. Arriva il controbreak nel quarto gioco e poi nel sesto con una serie di vincenti strappa nuovamente la battuta alla russa. ... oasport

