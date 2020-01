American Assassin: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2 (Di giovedì 23 gennaio 2020) American Assassin: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2 Questa sera, giovedì 23 gennaio 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda American Assassin, film del 2017 per la regia di Michael Cuesta. La pellicola, adattamento cinematografico del romanzo L’Assassino Americano di Vince Flynn, vede come protagonisti Dylan O’Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan e Taylor Kitsch. Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming. American Assassin film: trama Il film racconta la storia di Mitch Rapp (Dylan O’Brien), giovane studente universitario e promettente atleta la cui vita viene segnata da un terribile evento: la sua fidanzata, infatti, muore in un attentato terroristico e, da quel momento in poi, l’unico obiettivo della vita di Mitch sarà vendicarsi della sua perdita. Così, assoldato dalla Cia prima ... tpi

boogieobrien : RT @_yaMtahWemoC_: Qui per dirvi che stasera su Rai 2 c'è American Assassin con Dylan O'brien - natipresimale : AMERICAN ASSASSIN STASERA SU RAI DUE - zazoomblog : American Assassin: trama cast e anticipazioni. Le curiosità del film - #American #Assassin: #trama -