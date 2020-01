Acqua del rubinetto, lo studio in Europa: il legame con il 5% di casi di tumore alla vescica (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lo studio è di quelli spaventosi, e mette in evidenza come il 5% dei casi di tumore alla vescica che si registrano in Europa, ovvero uno su venti, sarebbe collegato ai prodotti chimici presenti nell'Acqua del rubinetto. Il totale dei casi è di 6.561 l'anno, in 26 Paesi del continente. Lo mette in lu liberoquotidiano

Dieta dell’ Acqua - quanta berne per stimolare il metabolismo : Per rimanere in forma è molto importante non solo gestire con buonsenso l’alimentazione, ma anche controllare l’apporto idrico. L’acqua che beviamo ogni giorno favorisce infatti l’eliminazione attraverso l’urina delle scorie che l’organismo accumula – e che possono provocare gonfiore – e aiuta a mantenere costante la temperatura corporea. Inoltre, l’acqua non è calorica e per questo dovrebbe ...

L’ Acqua del Mare Diventa Fluorescente - Scoperti Scarichi Illeciti a Bari : Sequestrato Cantiere del Teatro Kursaal : Un vero e proprio disastro ambientale quello avvenuto a Bari dove il Mare si è colorato di un intenso verde fluo, a dare l’allarme sono stati alcuni cittadini che a loro volta hanno inviato segnalazioni alla guardia costiera che mediante un’accurata analisi è emerso che in Mare è stata riversata diclorofluorescina una sostanza che serve per lo smaltimento di fanghi, che si è riversata direttamente in Mare creando un vero e proprio ...

Tumore vescica : in Ue - 1 caso su 20 legato all’ Acqua del rubinetto : Oltre 6mila casi di Tumore della vescica all’anno, in Europa, sarebbero collegati a sostanze chimiche presenti nell’acqua del rubinetto . Lo rivela uno studio pubblicato su Environmental Health Perspectives, che ha riguardato 28 Paesi tra cui l’Italia. Si tratta del 5% dei casi registrati, 1 su 20, che risulterebbe attribuibile all’esposizione ai sottoprodotti dell’attività di disinfezione (nello specifico i trialometani, THM). Tumore della ...

Tumore della vescica : i legami col consumo dell’ Acqua del rubinetto : Tumore della vescica , alla base i contaminanti presenti nell’acqua. Il nuovo studio che evidenzia la pericolosità di alcune sostanze che, se presenti, possono causare grossi problemi. Lo studio effettuato in Europa. L’acqua del rubinetto e i casi di Tumore Alla base del Tumore della vescica in Europa ci sarebbe l’esposizione prolungata ai contaminanti presenti in quello che beviamo. Trialometani come cloroformio, bromodiclorometano, ...

Tumore della vescica - in Europa oltre 6mila casi legati a sostanze contaminanti nell’ Acqua del rubinetto : Tumore della vescica , in Europa oltre 6mila casi legati a sostanze contaminanti nell’acqua del rubinetto Uno studio coordinato dall’Institute for Global Health di Barcellona e pubblicato su Environmental Health Perspectives, ha rivelato che 5 per cento dei casi di Tumore della vescica in Europa sarebbe attribuibile all’esposizione prolungata a sostanze che si trovano nell’acqua di rubinetto . Si tratta di sottoprodotti dei sistemi per la ...

Cosa si mette in un museo dell’ Acqua ? : A Milano ne è stato aperto uno in una vecchia centrale idrica, racconta come la città sia diventata quella di oggi anche grazie al suo acquedotto

Da dove viene l’ Acqua del rubinetto di Milano : Il percorso della falda alle nostre case è complesso, ma ben monitorato: questo permette a Milano di avere una delle acque più buone d'Italia

Esplode il tubo dell’ Acqua calda : 5 morti in un hotel in Russia : Tragedia in Russia , dove nella stanza di un hotel è esploso un tubo dell’acqua calda provocando cinque morti e tre feriti. L’episodio è successo esattamente nella città di Perm nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio 2020 presso il Mini hotel Caramel. Esplode un tubo dell’acqua in Russia Ancora non è chiaro come si sia potuto verificare l’incidente, che ha avuto luogo intorno alle 4 ora locale, su cui gli ...

Russia - tubature dell’ Acqua esplodono : 5 persone morte “bollite vive” mentre dormono : La tragedia è avvenuta nella notte nella città di Perm, sui Monti Urali. Tra gli ospiti dell'ostello c'erano i parenti di alcuni malati di cancro in trattamento in un ospedale vicino. Anche i soccorritori hanno subito ustioni mentre cercavano di aiutare gli ospiti della struttura.Continua a leggere

Il cane finisce nell' Acqua gelida : i vigili del fuoco lo salvano : Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a Somma Lombardo. L'animale non riusciva è caduto in una camera interrata, incastrato in una scala di ferro. A lanciare l'allarme un passante Una disavventura finita bene quella accaduta ad un cane di colore nero, nella provincia di Varese. Questa mattina, intorno alle ore 11.30 i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, un Comune del Varesotto, sono intervenuti in via ...

Tubo esplode - cinque ospiti dell’ hotel muoiono ustionati dall’ Acqua bollente : cinque persone sono morte ieri notte in Russia dopo che un Tubo del riscaldamento è esploso e le stanze sono state invase dall’acqua bollente . Avevano scelto di passare la notte nell’ hotel Caramel, una struttura a basso costo situata vicino ad un ospedale di Perm (Russia). Una scelta che per cinque persone è risultata fatale. Ieri […] L'articolo Tubo esplode , cinque ospiti dell’ hotel muoiono ustionati dall’acqua ...

Uomo alla guida della sua auto getta una bottiglietta d’Acqua per strada - il bimbo di un anno fa un gesto che lo fa vergognare : Un bambino di solo un anno che riesce già a camminare autonomamente è stato l’autore di un gesto incredibile, una lezione di vita nei confronti di persone adulte che nella vita, purtroppo, non hanno ancora capito nulla. Un Uomo alla guida della sua auto ha gettato per strada una bottiglietta d’acqua. Un bambino che si chiama, Sun Jiarui che vive in Cina nella provincia di Shandong ha messo in grossa difficoltà l’autore del gesto ...

