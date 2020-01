A Bibbiano la sfida a distanza tra le Sardine e Matteo Salvini. Il ‘conclave’ del movimento a Scampia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le Sardine a Bibbiano. Il movimento è pronto a scendere in piazza per sfidare Matteo Salvini. Il ‘conclave’ di marzo a Scambia. BOLOGNA – Le Sardine a Bibbiano. Nessun passo indietro da parte del movimento che scenderanno in piazza in concomitanza con il comizio di Matteo Salvini, nonostante l’invito del Questore a concedere la piazza alla Lega. Blindata la città emiliana visto che il rischio di possibili scontri è molto alto. Curiosità di capire quante persone risponderanno all’appello lanciato alle Sardine e le parole che il leader della Lega dirà dal palco. Una sfida a distanza, l’ultima, prima delle elezioni in Emilia-Romagna. Le ‘Sardine’ chiudono la campagna elettorale al Papeete Quello di Bibbiano è il penultimo appuntamento per le ‘Sardine’ che sabato 25 gennaio 2020 scenderanno in spiaggia a Milano ... newsmondo

