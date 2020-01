Trono Over, Armando e Jeanette storia segreta? Chiesto il cellulare di Veronica (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Armando Incarnato e Jeanette a Uomini e Donne: il Cavaliere risponde all’appello di Maria De Filippi Armando Incarnato è stato protagonista dell’ultima parte del Trono Over di oggi per via della presunta relazione che starebbe intrattenendo con Jeanette, ragazza con cui ha avuto una storia in passato ma con la quale, stando almeno alle parole … L'articolo Trono Over, Armando e Jeanette storia segreta? Chiesto il cellulare di Veronica proviene da Gossip e Tv. gossipetv

trash_italiano : Giuseppe, ma chiudi tutto e vai al Trono Over a fare le sfilate. #cepostaperte - Antonel60638018 : RT @faustacu: #uominedonne una proposta dal pubblico (penso quasi unanime) : togliete il trono classico e trono over forever - KontroKulturaa : Trono over, Anahi offende Valentina Autiero: 'Le tue gambe...' La dama scoppia in lacrime - -