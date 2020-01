Trasporti: Confetra a min. Interni, riattivare subito tavolo per legalità in logistica (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Nelle scorse settimane abbiamo rivolto una richiesta di incontro alla Ministro Lamorgese e al Prefetto di Milano. Da tempo stiamo chiedendo la ricostituzione del tavolo per la legalità: uno strumento che coinvolse Ministero degli Interni, Ministero dei Trasporti, Ministero del Welfare, Sindacati e Associazioni Datoriali e che si rivelò un’utile esperienza per la ricerca di analisi e soluzioni condivise”. Così il presidente di Confretra, Guido Nicolini dopo la riunione alla presenza del Prefetto Matteo Piantedosi,presso il Viminale.L'articolo Trasporti: Confetra a min. Interni, riattivare subito tavolo per legalità in logistica CalcioWeb. calcioweb.eu

TV7Benevento : Trasporti: Confetra a min. Interni, riattivare subito tavolo per legalità in logistica... - Ale_Pitto : RT @CONFETRA: - CONFETRA : -