Tabellone Coppa Italia 2019/2020: Juventus-Roma nei quarti, in palio la semifinale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Napoli che ha battuto la Lazio è la prima qualificata alla semifinale di Coppa Italia 2019/2020. Oggi si gioca la seconda partita dei quarti, Juventus-Roma. Martedì 28 e mercoledì 29 gennaio sono in calendario Milan-Torino e Inter-Fiorentina. Già stabilito il Tabellone degli accoppiamenti in semifinale: gli azzurri incontreranno la vincente di Inter-Fiorentina mentre l'altra sfida sarà determinata dalle vincenti di Milan-Torino e Juventus-Roma. fanpage

