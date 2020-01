Sinisa Mihajlovic rivela: “Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni”. Così, intervistato dal Resto del Carlino, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, reduce dal trapianto di midollo osseo per battere la leucemia, fa il suo endorsement alla candidata di centrodestra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. “Mi piace la grinta di Salvini, ottima la scelta di una donna”, dice. Mihajlovic spiega al quotidiano di aver incontrato Salvini qualche giorno fa: “Lui è mio amico, ci conosciamo da tanti anni, dai tempi del Milan (Sinisa lo allenò nel 2015-2016, ndr). Mi piace la sua forza, la sua grinta, è un combattente”. Quanto al voto regionale, “cambiare tanto per cambiare non serve – spiega Mihajlovic -. Io posso solo dire che sono in Italia dal 1992 e anche se non è il mio Paese di origine, è come se lo fosse ... ilfattoquotidiano

