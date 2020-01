Roghi tossici, installate telecamere a Roma. Raggi: “Polizia potrà intervenire in tempo reale” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) "A Roma contro i Roghi tossici a breve arriveranno nuove telecamere con sensori a infrarossi. In questo modo, per gli agenti della Polizia Locale sarà possibile intervenire tempestivamente, quasi in tempo reale". Lo ha dichiarato oggi la sindaca Virginia Raggi, annunciando che i dispositivi saranno installati presso Castel Romano, via Candoni, via Lombroso, la Barbuta, via di Salone, via Salviati. fanpage

italiaserait : Campi rom a Roma, Raggi: contro roghi tossici in arrivo telecamere a infrarossi - linosegna : RT @ubernograzie: Roghi tossici e bus obsoleti, così a Roma le centraline vanno in tilt - Il Messaggero #taxi #Abusivi #NoUber https://t.co… - ubernograzie : Roghi tossici e bus obsoleti, così a Roma le centraline vanno in tilt - Il Messaggero #taxi #Abusivi #NoUber -