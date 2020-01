Raggi gamma, secondo uno studio ci vogliono stelle binarie per produrli (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Raggi gamma, secondo uno studio ci vogliono stelle binarie per produrli Le esplosioni di Raggi gamma (GRB) in astronomia sono potenti esplosioni che possono durare da pochi millisecondi a decine di minuti e sono in assoluto il fenomeno più energetico finora osservato nell’universo. secondo uno studio pubblicato su Monthly Notices of te Royal Astronomical Society da un team di ricercatori, per causare le famose esplosioni di Raggi gamma, che solitamente si è creduto essere emesse in particolare dalle stelle che collassano diventando stelle di neutroni o buchi neri, queste devono per forza far parte anche di un sistema binario (sistema stellare dove due stelle ruotano una attorno all’altra). L’emissione di materiale ad altissima velocità sarebbe quindi determinato da questo importante fattore: l’effetto di marea che la stella compagna ha avuto sulla velocità di rotazione della ... termometropolitico

