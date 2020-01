Luca Lombardo il clown trasformista tra magia e sentimento (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il fantasista napoletano Luca Lombardo continua a girare l’Europa con il suo spettacolo “Poubelle” riscuotendo grande successo. Difficile definire l’artista Luca Lombardo senza parlare per la sue performance divise tra il poetico e il creativo, di una portentosa miscela di magia, clowneria, illusionismo e trasformismo. Per il fantasista napoletano che continua a girare l’Europa con il suo spettacolo “Poubelle”, appurata la difficoltà nel collocarlo in un preciso settore o genere, non si può fare a meno di parlare di uno di quei prodigi dello spettacolo in grado di conquistare il pubblico con una dote naturale fatta ancor prima che di talento e bravura, di sentimenti e genialità. Dopo l’incontro romano con il regista Augusto Fornari e la nascita dello spettacolo “Poubelle”, la vita artistica di Luca sembra non avere sosta. Tant’è che sono già dieci i paesi in ... 2anews

