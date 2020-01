Lo sviluppo di Resident Evil 8 sarebbe ripartito da zero (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le cose sono andate abbastanza bene per il franchise di Resident Evil di recente. Resident Evil 7 e il remake di Resident Evil 2 sono stati successi critici e commerciali, e sembra che Resident Evil 3 continuerà questa tendenza.Tuttavia, per quanto riguarda un capitolo nuovissimo della serie, potrebbero esserci alcuni problemi.L'utente Twitter AestheticGamer (noto anche come Dusk Golem nei forum di ResetEra) è stato uno dei primi a ottenere informazioni accurate sul remake di RE3, e ora afferma che Resident Evil 8 è a "anni di distanza". Apparentemente, c'era una versione di RE8 sviluppata dal team RE di Capcom già nel 2016, ma è stata sospesa per concentrarsi sui DLC di RE7 e sul remake di RE2.Leggi altro... eurogamer

