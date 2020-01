LIVE Australian Open 2020, risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini e Fognini in campo. Vince Suarez-Navarro: Kvitova e Osaka volano al terzo turno! Querrey sul 2-1: a seguire Sinner (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.32 Recupera il break Sam Querrey sul campo 22: 3-3 contro Ricardas Berankis al quarto set. 03.30 Break di Caroline Garcia contro la tunisina Ons Jabeur: la francese è avanti 3-1 nel primo set. Intanto, rimonta di Wozniacki che realizza un parziale di 12 punti a 1: 5-5 sulla Margaret Court Arena. 03.28 Alison Riske vola al terzo turno battendo Zhu Lin 6-3 6-1 in un match mai in discussione. 03.27 Si rifà sotto Caroline Wozniacki: la danese accorcia sul 5-4 sull’ucraina Yastremska che per la seconda volta di fila può chuidere il primo set. 03.25 Grande inizio di match per Guido Pella che vince il primo set per 6 giochi a 1 contro Grégoire Barrère. 03.24 La sfidante di Petra Kvitova è la connazionale Ekaterina Aleksandrova che batte 6-1 6-3 Barbora Krejčíková. 03.23 Grande inizio per Ashleigh Barty già sul 3-0 dopo pochi minuti: ... oasport

