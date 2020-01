L'amica geniale: trama della quinta e sesta puntata, stasera su Rai2 in replica (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'amica geniale torna stasera su Rai2, alle 21:20, con le repliche della prima stagione in attesa della seconda, in arrivo a febbraio su Rai1: la trama della quinta e sesta puntata. L'amica geniale torna stasera su Rai2, alle 21:20, con la quinta e sesta puntata della passata stagione, che la RAI sta trasmettendo in replica, nell'attesa che i nuovi episodi debuttino sul primo canale, a febbraio 2020, in anteprima mondiale. La trama della quinta puntata, che si intitola "Le scarpe", ci porta al cospetto di Lenù alle prese con un'importante decisione da prendere: continuare a stare con Gino nonostante l'amore per Nino, o lasciarlo? Sarà una scelta importante e non solo per la sua vita sentimentale: per Elena, sempre carente di fiducia in se stessa e nei propri mezzi, significa molto ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? L'amica geniale: trama della quinta e sesta puntata, stasera su Rai2 in replica - infoitcultura : L’amica geniale, terza puntata della prima stagione in replica: anticipazioni - zazoomblog : L’Amica Geniale su Rai2 con gli episodi della violenza a Lenù: censura confermata? - #L’Amica #Geniale #episodi… -