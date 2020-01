Immobile scivola e sbaglia il rigore in Napoli-Lazio | video (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Finisce con il pallone alle stelle e lui sdraiato a terra il rigore calciato da Ciro Immobile nella sfida di Coppa Italia Napoli-Lazio. L'attaccante biancoceleste, capocannoniere in Serie A si è portato sul dischetto ma al momento di calciare la gamba d'appoggio è scivolata facendolo cadere e mandando il pallone alle stelle.Questo il filmato del rigore sbagliato ripreso da un tifoso della curva del Napoli, che esultaGuarda ancheLe Magie Dell'acqua Ghiacciata NoneLo Zoo Lager In Sudan NoneInsigne Messaggio Tifoso Bambino panorama

EmanueLazio : RT @donywhite67: Tutti contenti i giornalisti alla radio... “La Lazio finalmente perde” “Immobile scivola..” Siete rosiconi e patetici e d… - ResiannaM : RT @donywhite67: Tutti contenti i giornalisti alla radio... “La Lazio finalmente perde” “Immobile scivola..” Siete rosiconi e patetici e d… - donywhite67 : Tutti contenti i giornalisti alla radio... “La Lazio finalmente perde” “Immobile scivola..” Siete rosiconi e patet… -