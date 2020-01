Imma Battaglia contro Licia Nunez | Resa dei conti al Grande Fratello Vip (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Resa dei conti al Grande Fratello Vip continua e Imma Battaglia è ancora contro Licia Nunez. La gieffina continua a parlare della sua ex con Barbara Alberti nel giardino della casa del Grande Fratell mentre Imma Battaglia sembra stanca di questo continua parlare. Una storia d’amore che a quanto pare non sembra finita per … L'articolo Imma Battaglia contro Licia Nunez Resa dei conti al Grande Fratello Vip proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

ZzuCicciu : RT @PBerizzi: 'Tu non sei una donna, sei un uomo'. 'Maschiaccio'. Imma Battaglia, leader del movimento @LGBTitalia_it: 'Discriminata da qua… - SI_sinistra : RT @PBerizzi: 'Tu non sei una donna, sei un uomo'. 'Maschiaccio'. Imma Battaglia, leader del movimento @LGBTitalia_it: 'Discriminata da qua… - Stefaniaugo77 : RT @PBerizzi: 'Tu non sei una donna, sei un uomo'. 'Maschiaccio'. Imma Battaglia, leader del movimento @LGBTitalia_it: 'Discriminata da qua… -