Dopo la Berlinguer, la rivolta del Pd contro Vespa: «Spot a Salvini durante Juve-Roma» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo l’attacco di ieri a Bianca Berlinguer per aver concesso a Matteo Salvini lo show «uno indisturbato, senza nessun tipo di contraddittorio» e aver condannato l’assenza di ospiti dem a cinque giorni dal voto per le Regionali, il Partito Democratico torna a farsi sentire nei confronti delle scelte del servizio pubblico. Questa sera è direttamente il segretario del Pd Nicola Zingaretti che accusa i vertici di Viale Mazzini: «A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l’intervallo della partita Juventus-Roma in piena campagna elettorale per l’Emilia-Romagna. Mai così in basso, altro che libertà e autonomia e lo chiamano servizio pubblico«», dichiara il governatore del Lazio con riferimento al lancio dell’intervista di Matteo Salvini a Porta a porta. A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l’intervallo della ... open.online

Dopo Berlinguer Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dopo Berlinguer