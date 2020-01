Dissesto idrogeologico in Valle Caudina, Maglione scrive a Russo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“I gravi danni che hanno interessato il comune di San Martino Valle Caudina, in seguito alle forti piogge di dicembre che hanno portato allo straripamento del torrente Caudino, devono necessariamente far avviare un serio percorso di confronto istituzionale, al fine di definire una strategia di intervento che coinvolga tutti gli organi di governo del territorio”, commenta il deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione. “Per questo motivo e per l’invito ricevuto dal coordinamento caudino degli attivisti del Movimento 5 Stelle – prosegue il deputato – ho deciso di scrivere ad Antonio Russo, presidente dell’Unione dei Comuni della Città Caudina e sindaco di Rotondi, affinché si faccia promotore dell’avvio di un percorso di condivisione tra i rappresentanti istituzionali del territorio, volto a definire specifici indirizzi politici per la salvaguardia ... anteprima24

