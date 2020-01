Dimissioni Di Maio, Carelli (deputato M5S) a TPI: “Il suo non è un abbandono” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dimissioni Di Maio, Carelli (deputato M5S) a TPI: “Non è un abbandono” Al termine della conferenza stampa di Luigi Di Maio, nella quale il ministro degli Esteri ha annunciato le sue Dimissioni dal ruolo di leader politico del M5S, il deputato e nuovo facilitatore nazionale del partito Emilio Carelli ha parlato a TPI delle prossime sfide che aspetteranno i pentastellati nelle prossime settimane. “Il nuovo capo politico? È troppo presto – spiega il deputato M5S – per sapere che caratteristiche debba avere. Di Maio però continuerà a lavorare con noi. Il suo non è un abbandono, si sta rimettendo in gioco. Anzi, si tratta di un gesto di grande generosità, che permetterà di avere un dibattito libero nel Movimento fino agli Stati generali del 15 marzo”. “Noi facilitatori – continua Carelli – saremo al fianco del reggente ... tpi

