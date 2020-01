CorSera: la Figc promette di discutere il professionismo femminile. Ma poi… si dimentica (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Alla fine del 2019 la Figc aveva promesso che al primo consiglio federale utile si sarebbe discusso del professionismo femminile. Nell’ultima riunione addirittura Sara Gama aveva fatto mettere a verbale la richiesta che se ne parlasse. E invece? Invece, scrive Gaia Piccardi sul Corriere della Sera, la Federazione lo ha dimenticato. “Il menù del Consiglio federale della Figc convocato a Roma lunedì prossimo è servito. Si parlerà di tutto un po’: verbali, budget 2020, nomine, modifiche regolamentari, varie ed eventuali. Al punto 8 dell’ordine del giorno, addirittura, i termini di tesseramento del campionato Carnico. Ma del professionismo delle calciatrici non c’è traccia”. La riunione contempla ben 11 punti all’ordine del giorno, ma non quello promesso. “Se ne riparlerà il 24 febbraio, forse. La cara, vecchia, immortale melina”. L'articolo CorSera: la ... ilnapolista

