CLIMA EUROPA: prosegue il gennaio TERRIBILE, con CALDO da RECORD (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'andamento CLIMAtico folle non accenna a mostra alcuna inversione dmarciai in quello che è un mese di gennaio totalmente anomalo, a causa di un Vortice Polare troppo forte, che trattiene le masse d'aria gelida attorno all'Artico. Ne derivano temperature eccessivamente alte per il periodo in quasi tutta EUROPA, specie alle medie e alte latitudini laddove il flusso mite zonale scorre velocissimo, senza lasciare granchè spazio alle incursioni d'aria fredda in discesa meridiana. Il quadro dei primi 20 giorni di gennaio mostra appieno tutta l'anomalia sull'EUROPA Centro-Settentrionale, con temperature di svariati gradi al di sopra della norma. In un'ampia fetta del Continente l'inverno sta lasciando davvero molto a desiderare. La situazione peggiore, in tal senso, risulta essere tra la Finlandia, la Russia e la Siberia con temperature da inizio mese anche di oltre 10 ... meteogiornale

