Bonolis sfotte Juventus e arbitri: sui social esplode la protesta dei tifosi bianconeri (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il noto conduttore televisivo, tifoso da sempre dell'Inter, ha scherzato con un concorrente durante il suo programma 'Avanti un altro'. Le sue battute sarcastiche contro la Juventus hanno così generato una bufera sui social: presi d'assalto dai sostenitori bianconeri, infuriati per le battute del presentatore romano. fanpage

EmilioBem : Adoro #Bonolis e mi piace quando sfotte la #Juve (in generale sono molto autoironico) però porca miseria questa è f… - enrydamy : RT @StaffBauscia: Avanti un altro, Paolo Bonolis sfotte la Juventus: “Non è gol, a meno che non siano - StaffBauscia : Avanti un altro, Paolo Bonolis sfotte la Juventus: “Non è gol, a meno che non siano -