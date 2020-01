Alcantara: investimento di 150 mln per rilanciare sito Narni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – Un maxi-investimento di 150 milioni di euro per riconvertire lo stabilimento in Umbria e assumere 173 nuovi addetti. La società Alcantara, attiva nel settore delle microfibre tessili, lancia un imponente progetto di ammodernamento del sito produttivo di Narni, in provincia di Terni. è lì che viene realizzato l’omonimo materiale, esportato in tutto il mondo e utilizzato come rivestimento di pregio dai big internazionali dell’automotive, della moda, dell’elettronica di consumo e del settore navale.L’operazione di rilancio avviene con il supporto di Invitalia – che attraverso il Contratto di Sviluppo finanzia il progetto con 10,4 milioni di euro, messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico – e della Regione Umbria, che ha stanziato mezzo milione di euro.Il piano prevede la trasformazione ... calcioweb.eu

