Ultimo: la storia d’amore con Federica Lelli è giunta al capolinea? (Di martedì 21 gennaio 2020) Gli indizi lasciati da Ultimo (Niccolò Moriconi) e da Federica Lelli non lasciano troppo spazio all’immaginazione. I due sono di nuovo in crisi o la loro storia è giunta al capolinea? Secondo quanto riportato da Very Inutil People, infatti, Ultimo non si sarebbe presentato ai festeggiamenti per il 22esimo compleanno di Federica. La festa di compleanno della ragazza si è svolta qualche giorno fa in un noto locale romano. A questo si aggiunge il fatto che Ultimo non pubblica più foto in compagnia della giovane. C’è di più: pare che i due non si seguano neanche più su Instagram. La storia tra Ultimo e Federica non è mai stata facile. Tra loro c’era già stata aria di crisi. Crisi che aveva portato Ultimo a scrivere grandi pezzi come I tuoi particolari. La canzone è stata in gara durante il 69esimo Festival di Sanremo ed è arrivata seconda. Proprio l’anno ... trendit

