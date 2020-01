Tubercolosi a Rovigo, paura all’asilo: contagiato bimbo di 5 anni (Di martedì 21 gennaio 2020) Ha destato preoccupazione tra i genitori una nota dell’Ulss 5 Polesana in cui si legge: “In data odierna martedì 21 gennaio, ndr è pervenuta conferma di positività per Tubercolosi in un bambino di 5 anni ricoverato in pediatria, e che frequenta una scuola d’infanzia di Rovigo“. Il piccolo in questione era entrato in contatto con un altro caso di Tubercolosi, ma era risultato negativo agli accertamenti. Ora, dopo un secondo esame di routine, è risultato positivo alla patologia, evidenziando la presenza di rari bacilli di Tubercolosi nell’aspirato gastrico. Il bimbo è tuttavia in buona salute e sta effettuando le cure necessarie. Tubercolosi a Rovigo, preoccupazione per possibile contagio Tanta la preoccupazione tra i genitori della zona, subito tranquillizzati dall’Ulss 5, che ha adottato misure cautelari. Nella nota infatti si legge che “i medici dell’Azienda Ulss 5 ... notizie

