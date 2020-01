Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 22 gennaio 2020 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Su Rai 1 il match Juventus - Roma. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time. Quarti di finale di Coppa Italia in diretta dallo Juventus Stadium di Torino. Su Rai 2 la terza puntata de L'Amica Geniale, in replica. Alle 23.25 terza puntata di Improvviserai, con Ale & Franz. Ma vediamo la prima serata. Mentre Elena lascia Gino, di cui si è già stancata, Lila riceve la dichiarazione d'amore di Marcello Solara, che per una volta abbandona i suoi modi strafottenti e arroganti. Lila però lo rifiuta senza mezzi termini, perché non vuole avere niente a che fare con un ragazzo violento come lui. Su Rai 3 appuntamento con Chi l'ha visto?. A seguire Tg3 Notte. Ma veniamo al prime time. Vecchi e nuovi casi di scomparsa e di omicidio nel programma condotto da Federica Sciarelli. Su Canale 5 prima puntata del nuovo ciclo di Chi Vuol Essere Milionario. Gerry Scotti ... blogo

tvblogit : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 22 gennaio 2020 - biro947 : Zapping continuo stasera in TV, sardine ovunque; almeno dicessero cose intelligenti, uno potrebbe stare anche ad as… - AMBRUZZI2 : $cartabianca stasera proprio i programmi sono inascoltabili da tutte le parti -