Reddito di cittadinanza a rischio sospensione: cosa fare per ricevere il sussidio a febbraio (Di martedì 21 gennaio 2020) I beneficiari del Reddito e della pensione di cittadinanza devono aggiornare il loro l'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente. Per farlo devono ripresentare la Dsu, la Dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso in cui non lo facciano già da febbraio si vedranno sospendere l'erogazione del sussidio mensile. fanpage

