Raggi battuta dalla sua maggioranza (Di martedì 21 gennaio 2020) La battaglia delle battaglie, quella che da sindaco ha creato problemi anche a Federico Pizzarotti. Croce e delizia per il Movimento 5 Stelle. Ovvero la lotta per la salvaguardia dell’ambiente, il no agli inceneritori e a nuove discariche, alla prova dei fatti, ha inferto un duro colpo anche al primo cittadino di Roma Virginia Raggi. Oggi sconfessata da 12 suoi consiglieri che hanno votato a favore delle mozioni dell’opposizione, quindi per il ‘no’ alla discarica a Monte Carnevale, nonostante la delibera della Giunta firmata a Capodanno. Tre consiglieri si sono astenuti. Tuttavia il sindaco della Capitale andrà comunque avanti, non ha alcuna intenzione di ripensarci e chiede piuttosto “un chiarimento politico” dentro la maggioranza. La quale rinnova la fiducia ma il rapporti di fiducia è fortemente compromesso.Tanto che, dentro e fuori ... huffingtonpost

