Napoli, Insigne: «Che rammarico con la Fiorentina. Alziamo la testa» (Di martedì 21 gennaio 2020) Le dichiarazioni di Lorenzo Insigne, intervenuto nel pre-partita allo Stadio San Paolo prima di Napoli Lazio Interpellato dai microfoni di Rai Sport, Lorenzo Insigne ha parlato del momento di crisi del suo Napoli nel pre-partita della gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Ecco le sue parole. «Sappiamo che non stiamo disputando il campionato che tutti si aspettavano, ma ora dobbiamo stare tutti tranquilli e pensare alla gara di stasera che è importante, cercando di passare il turno a tutti i costi». Insigne ha poi aggiunto: «Come mai questa differenza nel rendimento fra campionato e coppe? Non lo so. So solo che in settimana ci stiamo impegnando per riportare in campo le cose che ci chiede il mister Sappiamo che con la Fiorentina non è stato fatto e quello è il rammarico più grande, ma ora non bisogna abbattersi. Bisogna alzare la testa e mettere tutti ... calcionews24

Calcio Napoli - Insigne manda un videomessaggio al piccolo tifoso in lacrime : “Tornerai a sorridere” : Il capitano del Calcio Napoli ha voluto manda re un messaggio a Mario, il baby sostenitore azzurro le cui lacrime sono il simbolo della sconfitta contro la Fiorentina e, più in generale, di una stagione da dimenticare. Le lacrime sul suo volto sono state l’immagine simbolo della sconfitta interna del Calcio Napoli contro la Fiorentina. Anche se, forse, quegli occhi gonfi di tristezza sono la fotografia di una intera stagione che i tifosi ...

Napoli Fiorentina : la gabbia attorno a Insigne : La Fiorentina ha ben bloccato le catene laterali del Napoli , soprattutto nella fascia di Insigne . I partenopei hanno sofferto nel rifinire Il Napoli di Gattuso attacca soprattutto tramite catene laterali, con un 433 in cui si associano ala, terzino e interno. Sul lato sinistro, Insigne è quindi il principale riferimento in zona di rifinitura, il catalizzatore principale della manovra offensiva. Tuttavia, la Fiorentina è stata quasi perfetta in ...

Live Napoli -Fiorentina 0-1 : Insigne dai venti metri : un altro palo! : Numeri da incubo per il Napoli targato Gattuso: quattro partite, una solo vittoria e tre sconfitte, due delle quali consecutive. Non è messa tanto meglio la Fiorentina, che non vince in...

Napoli - Insigne insultato : spunta un sacchetto della spazzatura – FOTO : Napoli , brutto gesto contro Lorenzo Insigne : spunta un sacchetto della spazzatura su uno striscione a lui dedicato E’ davvero un periodo per il Napoli , che dopo l’addio di Carlo Ancelotti e l’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina non ha saputo rialzarsi. La società, ma anche alcuni giocatori simbolo, sono stati presi di mira dai fischi […] L'articolo Napoli , Insigne insultato : spunta un sacchetto della spazzatura – ...

Napoli -Fiorentina - Gattuso : “Non penso alla Juventus - mi mancano tanti giocatori. Insigne? Serve responsabilità” : Napoli, Gattuso presenta in conferenza la sfida con la Fiorentina Gennaro Gattuso , allenatore dell’Inter, è... L'articolo Napoli-Fiorentina , Gattuso : “Non penso alla Juventus , mi mancano tanti giocatori. Insigne? Serve responsabilità” proviene da ForzAzzurri.net.

CorSport : Napoli -Fiorentina - Demme e Lobotka scalpitano. In attacco Callejon - Insigne e Milik : Sul Corriere dello Sport le ultime sulla formazione che Gattuso manderà in campo, domani, contro la Fiorentina. “Gran parte della formazione è già stata scelta, resiste qualche (minimo) dubbio che solo le prossime ore potranno sciogliere”. Non ci saranno Mertens, Koulibaly e Ghoulam, che forse rientreranno per la Juventus. Difficile anche che a breve possa recuperare Maksimovic. Meret, invece, ha lavorato in campo e ha continuato leterapie. E ...

Antonio Corbo dalla parte di Lorenzo Insigne : “Ora sente il Napoli suo” : Lorenzo Insigne continua a rimanere sul banco degli imputati dopo la questione dell’ammutinamento di novembre. Tuttavia, nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha voluto difendere a spada tratta il capitano del Napoli . Servirà anche lui per favorire una prossima risalita azzurra. “Staccandosi dal ritmo lento dei compagni trascina la squadra. Segna tutt’e due i rigori, che potevano essere anche di più, ma crea ...

Il Napoli : “Insigne implacabile e sicuro. Ospina trasforma la nemesi in riscatto” : Il Napoli ha pubblicato sul suo sito il commento alla partita appena conclusa. La squadra allenata da Rino Gattuso ha battuto il Perugia al San Paolo per 2-0. Il Napoli batte il Perugia e passa ai quarti di finale di Coppa Italia. Doppietta di Insigne, freddo, implacabile , sicuro e preciso due volte su rigore. Non era semplice, i penalty vanno segnati e Lorenzo ne piazza uno in un angolo e uno nell’altro con assoluta autorevolezza. Poi è ...

